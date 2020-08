Bayern Munich : des avancées positives dans le dossier David Alaba

Outre Thiago Alcantara qui se dirige vers un départ, le Bayern Munich doit gérer un autre dossier chaud avec la prolongation de David Alaba. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le polyvalent joueur autrichien pourrait quitter la Bavière librement dans un an si la situation n'évolue pas. Arrivant à un tournant de sa carrière à 28 ans, ce dernier n'a pas manqué de faire part de ses envies de départ. Et les derniers échanges entre le directeur sportif du Rekordmeister, le joueur et son entourage ne se sont pas bien passés. Les demandes salariales du joueur avoisinant les 20 millions d'euros n'auraient pas passé auprès du directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic qui s'était énervé. Mais la situation se serait calmée d'après les dernières informations de Bild.

Une nouvelle rencontre a eu lieu entre David Alaba, Hasan Salihamidzic et le PDG du club Karl-Heinz Rummenigge. Ce dernier a su brossé soin défenseur dans le sens du poil le comparant à la légende bavaroise Franz Beckenbauer pour son attachement au club et sa longévité. Le désignant comme le patron de la défense bavaroise, Karl-Heinz Rummenigge a mis en avant le nouveau positionnement de David Alaba. Désormais défenseur central, il a su prendre le leadership tout en profitant des absences de Niklas Süle et de Lucas Hernandez pour blessure. Toujours irrité par le manquement aux promesses du Bayern Munich quant au fait que David Alaba aurait sa chance au milieu du terrain lorsque ce dernier avait prolongé en 2016, le clan de l'Autrichien enrage toujours. Cependant, ce nouveau positionnement pourrait mettre les différents partis d'accord. Une rencontre est prévue en marge du final 8 de la Ligue des Champions avec une rencontre entre le nouvel agent de David Alaba, Pini Zahavi et Karl-Heinz Rummenigge. Les prochaines semaines s'annoncent décisives dans ce dossier.