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Coupe du Monde

Portugal : l’annonce retentissante de la soeur de Cristiano Ronaldo

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo buteur avec le Portugal @Maxppp

Après la victoire de l’Espagne face à l’Autriche, le Portugal défie la Croatie, ce vendredi à 1h, pour tenter de rallier les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026. Avant ce choc, la soeur de Cristiano Ronaldo a pris la parole et ses dires devraient faire réagir dans les heures à venir.

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«Profite tant que ça dure. Ça se termine bientôt. L’info que j’ai, d’une source fiable… c’est son dernier bal», a ainsi déclaré Katia pour SportTV. Une chose est sûre, l’ancien attaquant du Real Madrid aura à coeur de briller face aux Croates pour poursuivre son aventure et ce qui ressemble donc à son dernier Mondial.

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