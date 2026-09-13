Fulham : le projet Real Madrid d’Alvaro Arbeloa tourne déjà au fiasco

Ce fut une saison intense du côté du Real Madrid… Et Alvaro Arbeloa en a vu des vertes et des pas mûres pour sa première aventure en tant qu’entraîneur au niveau professionnel. Propulsé à la tête des Merengues en janvier suite au licenciement de Xabi Alonso, il avait commencé directement par une élimination en Copa del Rey face à une D2, Albacete, et a connu une deuxième partie de saison marquée par plusieurs polémiques. De la bagarre entre Tchouameni et Valverde à ses problèmes avec Kylian Mbappé, l’ancien latéral droit avait sûrement rêvé de mieux pour son premier job à ce niveau…

La suite après cette publicité

Cet été, il a eu une nouvelle opportunité : rejoindre Fulham, et la Premier League, où il avait laissé de bons souvenirs pendant son aventure de joueur à Liverpool. L’occasion de se refaire loin du chaos madrilène. De plus, les Cottagers n’ont pas fait les mêmes folies que d’autres clubs anglais, mais ont tout de même mis plus de 100 millions d’euros sur la table pour renforcer l’équipe.

La suite après cette publicité

Un début de saison terrible

Les Londoniens ont notamment accueilli trois joueurs du Real Madrid - Gonzalo Garcia, César Palacios et Manuel Angel - et ont aussi investi sur des joueurs comme Shea Charles ou David Affengruber. Mais après quatre journées, le constat est plutôt inquiétant : Fulham est déjà relégable, dix-huitième au classement de la Premier League, avec un petit point pris en quatre journées, obtenu face à Liverpool (0-0) ce week-end. Bien entendu, personne ne s’attendait à ce que Fulham joue le titre, mais le projet des Cottagers s’annonçait tout de même un peu plus ambitieux que de celui de viser le maintien, surtout après la onzième place de la saison dernière. Outre-Manche, l’ancien international espagnol est déjà au cœur des critiques. Son système défensif est ainsi mentionné comme le gros point faible de l’équipe.

Ses hommes sont en plus de ça très prévisibles avec le ballon, et les différentes recrues estivales ne sont pas encore vraiment au niveau attendu, à l’image de Gonzalo Garcia, auteur d’un petit but pour l’instant. Les médias anglais ont aussi fait état de possibles tensions dans le vestiaire, avec Kevin Carlos, Alex Iwobi et Emile Rowe-Smith notamment. Et le week-end prochain, place à un choc face à Manchester United…