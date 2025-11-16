Menu Rechercher
Commenter 2
CDM

Angleterre : un ancien cadre confiant pour la Coupe du Monde mais…

Par Allan Brevi
1 min.
Harry Kane avec l'Angleterre @Maxppp

L’ancien international anglais, Peter Crouch, s’est montré optimiste pour l’équipe de Thomas Tuchel à la prochaine Coupe du Monde. Selon lui, l’Angleterre dispose de joueurs capables de briller sur la scène mondiale. « Je pense que nous avons une chance de gagner la Coupe du Monde. Phil Foden et Jude Bellingham sont de vraies stars, mais le joueur clé pour moi reste Harry Kane », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Times. Toutefois, l’ancien buteur met en garde sur les conditions climatiques.

La suite après cette publicité

« J’étais récemment aux États-Unis, et il faisait très chaud en octobre. Les équipes sud-américaines seront mieux adaptées à la chaleur et à l’humidité. C’est une préoccupation à laquelle nous, les supporters anglais, n’avons pas encore pensé », a expliqué l’ancien joueur de Liverpool.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Angleterre
Peter James Crouch
Harry Kane
Phil Foden
Jude Bellingham

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Angleterre Flag Angleterre
Peter James Crouch Peter James Crouch
Harry Kane Harry Kane
Phil Foden Phil Foden
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier