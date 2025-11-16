Angleterre : un ancien cadre confiant pour la Coupe du Monde mais…

L’ancien international anglais, Peter Crouch, s’est montré optimiste pour l’équipe de Thomas Tuchel à la prochaine Coupe du Monde. Selon lui, l’Angleterre dispose de joueurs capables de briller sur la scène mondiale. « Je pense que nous avons une chance de gagner la Coupe du Monde. Phil Foden et Jude Bellingham sont de vraies stars, mais le joueur clé pour moi reste Harry Kane », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Times. Toutefois, l’ancien buteur met en garde sur les conditions climatiques.

« J’étais récemment aux États-Unis, et il faisait très chaud en octobre. Les équipes sud-américaines seront mieux adaptées à la chaleur et à l’humidité. C’est une préoccupation à laquelle nous, les supporters anglais, n’avons pas encore pensé », a expliqué l’ancien joueur de Liverpool.