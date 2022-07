Rennes : Florian Maurice fait le point sur le dossier Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Cible du Stade Rennais cet été, Samuel Umtiti (28 ans) était tout proche de rejoindre la Bretagne. Néanmoins, la situation est aujourd'hui plus floue au sujet du défenseur central puisque des divergences ont été évoquées au sujet du joueur du FC Barcelone. Des informations démenties en conférence de presse par Florian Maurice.

Le directeur sportif a tenu à faire un point sur ce dossier :« il n'y a pas de désaccord, l'échange est le même avec Bruno on fait le pour et le contre. Ce dossier (Umtiti ndlr) est en stand-by, on avance sur d'autres solutions. On échange de manière régulière sur divers dossiers avec Bruno. Vous en saurez plus dans les semaines à venir.»