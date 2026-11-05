OL : Cris dénonce le manque de respect de Paulo Fonseca

Le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais pour le Sporting Portugal ne passe pas auprès de Cris. L’ancien défenseur emblématique de l’OL, aujourd’hui âgé de 49 ans, a vivement critiqué la manière dont l’entraîneur portugais a quitté le club en pleine saison, alors que les résultats étaient pourtant au rendez-vous. « Ce n’est pas très respectueux envers l’Olympique Lyonnais, c’est sûr », a lâché le Brésilien dans un entretien pour L’Équipe, particulièrement déçu par cette décision. Pour lui, Fonseca aurait dû faire preuve de davantage de reconnaissance envers une institution qui l’avait soutenu dans les moments difficiles. « Quand Paulo a pris neuf mois de suspension, le club a toujours été derrière lui, le club l’a préservé et a fait tout ce qu’il fallait faire », a-t-il rappelé. Cris comprend toutefois l’attachement du technicien au Sporting, son club de cœur, mais estime que cela ne justifie pas un départ aussi soudain. « Je sais que c’est son club de cœur, qu’il rêvait d’entraîner le Sporting, OK je comprends, mais la manière dont il fait ça ? », s’est-il interrogé.

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L’ancien international brésilien redoute également les conséquences de cette séparation sur la suite de la saison lyonnaise. « Je pense aux dirigeants, aux joueurs, au staff, aux supporters… Ce genre d’événement peut déstabiliser », a-t-il prévenu, estimant qu’un départ pendant la trêve hivernale aurait été moins brutal. Malgré sa déception, Cris a salué la réaction de la direction de l’OL, qui a choisi de ne pas retenir un entraîneur déjà tourné vers un autre projet. « Ils ont dit qu’ils ne voulaient pas garder un coach qui n’a plus la tête à l’Olympique Lyonnais et je trouve ça tout à fait normal », a-t-il expliqué. Le quadruple champion de France a aussi approuvé la volonté du club d’obtenir une compensation financière pour laisser partir Fonseca. « Le club a bien fait de réclamer de l’argent. Car ça a un prix. Je trouve que les dirigeants ont pris de bonnes décisions », a-t-il conclu.