Ligue 2 : Sochaux ne prend qu'un point à Nancy, l'AC Ajaccio et Le Havre battus

Après le match nul entre Toulouse et Guingamp (2-2), Sochaux avait l'occasion ce samedi soir de prendre la tête de la Ligue 2 en cas de succès sur la pelouse de la lanterne rouge Nancy, dans le cadre de la 14e journée. Mais au Stade Marcel Picot, les filets n'ont jamais tremblé et les deux équipes se sont quittées dos à dos (0-0). Résultat, les Lionceaux restent derrière le Téfécé en haut du classement, avec un point de moins.

Juste derrière le FCSM, l'AC Ajaccio (3e) et Le Havre (4e) pouvaient aussi réaliser un joli coup avec trois points en poche. Mais respectivement face à Pau et Dunkerque, les deux formations se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1)... Le carton de la soirée est pour Rodez, qui a disposé facilement de Quevilly-Rouen (3-0).

Les résultats de 19h :