CAN 2025 : le Sénégal déroule face au Soudan malgré une petite frayeur

Ce samedi marquait le début des 8es de finale de la CAN 2025 avec la première affiche entre le Sénégal et le Soudan. Sur le papier, l’affiche était largement déséquilibrée entre le grand favori au sacre final et une équipe soudanaise, qualifiée en tant que meilleur 3e sans avoir réussi à marquer un seul but. Mais dans une Coupe d’Afrique des Nations, il faut se méfier de toutes les équipes et la formation de Pape Thiaw a eu une belle piqure de rappel. Surtout que malgré un onze alléchant un trio offensif composé de Mané, de Jackson et de Sarr, le Sénégal s’est fait surprendre d’entrée.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Sénégal V N V V D Soudan D V D D D

Après seulement six minutes, le Soudan a ouvert le score sur un but somptueux. L’ailier Aamir Abdallah envoyait une merveille de frappe enroulée du gauche qui venait se loger dans la lucarne d’un Edouard Mendy impuissant (1-0, 6e). Le début d’un scénario catastrophe pour le Sénégal qui avait des raisons de douter. Mais durant les phases de poules, le Soudan a montré qu’il avait du mal à défendre bas, préférant parfois partir à l’abordage. Et face à l’armada offensive sénégalaise, cela n’a pas pardonné.

Le Sénégal a bien réagi

Pourtant, les Lions de la Teranga n’ont pas aidé, enchaînant les maladresses incarnées par Nicolas Jackson et Ismaila Sarr. Mais après une multitude d’occasions et de nombreux espaces dans une défense soudanaise incapable de gérer les vagues adverses, le Sénégal a fini par égaliser et même prendre l’avantage dans le temps additionnel de la première période. Par deux fois, le milieu de Villarreal Pape Gueye a trouvé la faille dans ce match grâce à ses frappes du gauche précises (30e, 45e).

La suite après cette publicité

Deux buts qui faisaient respirer un peu mieux cette équipe du Sénégal, encore une fois à réaction. Au retour des vestiaires, le Soudan a tenté de revenir et s’est lancé à l’abordage. En vain. Les Lions de la Térenga en ont profité pour jaillir en contre et le titi Parisien Ibrahim Mbaye a ainsi inscrit son premier but dans la compétition. Bien lancé en profondeur, il se jouait du défenseur pour sceller la victoire des siens (3-1, 79e), devenant par la même occasion le plus jeune joueur à marquer dans une CAN au 21e siècle à 17 ans et 344 jours. Malgré une petite frayeur en début de rencontre, le Sénégal a finalement assuré sa qualification pour les quarts de finale, où il affrontera le vainqueur de Mali-Tunisie (20h).