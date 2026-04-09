FC Metz : bonne nouvelle pour Tahirys Dos Santos

Quatre mois après le terrible incendie de Crans-Montana ayant entraîné la mort de 41 personnes, Tahirys Dos Santos a repris le chemin de l’entraînement avec le FC Metz. Le défenseur de 20 ans, rescapé mais brûlé au troisième degré, poursuit désormais sa rééducation dans les installations de son club.

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Sur son compte Instagram, Tahirys Dos Santos a publié des clichés sur les terrains d’entraînement du FC Metz, en séance individuelle avec ballon. Il ne devra toutefois pas s’exposer sans protections aux rayons de soleil pendant au moins un an.