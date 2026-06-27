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Ligue 1

PSG : Renato Marin va s’engager au Portugal

Par Samuel Zemour
1 min.
Renato Marin à l'échauffement avec le PSG @Maxppp

Renato Marin devrait quitter temporairement le Paris Saint-Germain cet été afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Selon la presse brésilienne, le jeune gardien de bientôt 20 ans est en négociations avancées avec le CD Nacional, 14e du dernier championnat portugais, pour un prêt sans option d’achat. Les discussions se poursuivent, mais cette piste est aujourd’hui la plus concrète.

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Recruté l’été dernier en provenance de l’AS Roma pour occuper le rôle de troisième gardien derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier, Renato Marin a disputé trois rencontres sous les ordres de Luis Enrique. Le PSG souhaite désormais lui permettre d’accumuler de l’expérience et du temps de jeu afin d’accompagner sa progression avant un éventuel retour dans la capitale.

Pub. le - MAJ le
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