Séville : Monchi évoque la rumeur Sergio Ramos

Ces derniers jours, la rumeur Sergio Ramos à Séville prend de plus en plus d’ampleur. Le défenseur central du Real Madrid arrive en fin de contrat et les négociations pour une prolongation semblent au point mort. À 35 ans, le capitaine emblématique des Merengues est annoncé de retour dans son ancien club le FC Séville.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, le directeur sportif du club andalou Monchi est revenu sur les dossiers chauds du mercato et donc sur Sergio Ramos. Il a tenu à calmer le jeu. « Sergio Ramos est un joueur du Real Madrid. Je pense qu'il est en pourparlers actuellement pour rester à Madrid et je ne peux dire que cela sur lui. » Voilà qui est clair.