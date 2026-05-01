Yacine Adli ouvre finalement la porte à l’Algérie

C’est une déclaration qui devrait faire réagir. Passé par le PSG, Bordeaux ou encore l’AC Milan, Yacine Adli évolue désormais du côté de la Saudi Pro League et d’Al-Shabab. Il y a quelques mois, le milieu de 25 ans, malgré plusieurs appels du pied de la sélection algérienne, avait expliqué ne pas vouloir représenter l’Algérie, privilégiant l’équipe de France. «J’avais annoncé mon objectif de jouer pour l’équipe de France. À partir du moment où j’ai pris cette décision, je ne reviens pas dessus, c’est clair. Peu importe que je joue en Arabie saoudite ou en Europe. Pour moi, il n’y a rien qui change et c’est par pur respect pour l’Algérie». Des propos qui avaient fait réagir du côté des supporters algériens après ceux qu’il avait tenus par le passé. « L’Algérie ou la France ? En tant que joueur, je veux jouer au plus haut niveau, jouer avec la France est mon objectif. J’ai envie d’un challenge élevé».

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Ce vendredi, dans un entretien pour le média SportTeam, Yacine Adli est revenu sur ses déclarations et a finalement ouvert la porte à la sélection algérienne. «J’ai eu une discussion récemment avec Petkovic qui était d’ailleurs mon entraîneur à Bordeaux et j’étais sincère avec lui, j’admets d’avoir fait des erreurs par le passé. J’admets avoir mal choisi mes mots, mais je ne suis pas arrogant. Lorsque j’ai parlé de haut niveau, c’était du point de vue d’un joueur formé dans les catégories de jeunes de l’équipe de France (moins de 17 et moins de 19 ans) et qui aspire à évoluer au plus haut niveau européen. Il n’a jamais été question de dénigrer mon pays. À cause de ces propos, j’ai été la cible d’attaques et d’insultes virulentes, et certains m’ont même dissuadé de retourner en Algérie, alors que mes plus beaux souvenirs d’enfance sont liés aux triomphes de l’équipe nationale. Belmadi m’a contacté en 2022, alors que j’étais à l’AC Milan, et m’a présenté un projet complet. J’ai été honnête avec lui et avec moi-même ; je lui ai dit que je voulais d’abord faire mes preuves au sein du club italien avant de tenter l’expérience internationale, et il n’y a eu aucune communication officielle avec la fédération à ce moment-là. Petkovic était mon entraîneur à Bordeaux. Je le connais bien et nous avons récemment échangé quelques mots au téléphone. Il reconnaît ma valeur et je connais son style de jeu. Porter le maillot algérien est ce qu’il y a de plus beau pour moi. J’ai tout donné et la décision finale revient désormais à la fédération et au sélectionneur. Je suis prêt dès que le staff technique jugera que je peux apporter la contribution attendue. » A quelques semaines de la Coupe du monde, il pourrait donc connaître sa première convocation.