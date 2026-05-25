PSG : Zaïre-Emery désigne le plus beau match de sa carrière

Interrogé par le site officiel du PSG, à 5 jours de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery a répondu à une question sur son moment le plus marquant cette saison en Europe. Et sans surprise, il a évoqué la demi-finale aller contre le Bayern Munich, qui s’était achevée sur le score de 5-4.

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« Je pense au match contre le Bayern. C’était incroyable, avec beaucoup d’émotions et beaucoup d’intensité. Je pense que cela restera l’un des plus beaux matchs de ma carrière. J’espère qu’il y en aura encore de plus beaux, même si ce sera difficile », a-t-il confié.