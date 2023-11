Ça se précise entre Erling Haaland et le Real Madrid

Quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre. Ces dernières années, la presse espagnole multiplie les articles sur Kylian Mbappé (24 ans) et Erling Haaland (23 ans). Les deux superstars sont citées avec insistance du côté du Real Madrid, qui cherche un attaquant de classe mondiale pour compenser la perte de Karim Benzema (35 ans). Alors que le Français présentera l’avantage d’être libre en juin prochain, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne semblent plus vraiment intéressés. C’est en tout cas le discours officiel de la Casa Blanca. Le week-end dernier, elle a publié un communiqué de presse pour mettre les choses au clair sur le sujet.

Madrid pense toujours à Haaland

Depuis, plusieurs médias ibériques, réputés pour leur sérieux, ont assuré que les Madrilènes ne veulent plus de KM7. Son âge, son salaire et d’autres points seraient problématiques. En ce qui concerne Erling Haaland, la porte n’a jamais été fermée. D’autant qu’il dispose d’une clause pour pouvoir quitter Manchester City contre près de 200 millions d’euros l’été prochain. Cela fait quand même beaucoup d’argent. Mais quand on regarde bien les besoins de l’équipe d’Ancelotti, son profil colle parfaitement à ce qu’il manque aujourd’hui.

Ce vendredi, AS parle d’ailleurs de son cas. "Haaland, toujours présent", titre le média madrilène qui explique qu’il a toujours été le plan B derrière KM7 mais que ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui. Malgré le fait qu’il soit un joueur de City, le Real Madrid l’a toujours à l’œil et pense fortement à lui. Son agent, Rafaela Pimenta, entretient de très bonnes relations avec la direction. D’ailleurs, elle était présente mardi soir au stade Santiago-Bernabéu pour assister au match de Ligue des champions face à Braga. Ce, alors qu’elle n’avait aucun joueur de son écurie sur la pelouse.

Plusieurs points positifs

Si elle a démenti avoir parlé du Norvégien avec les Madrilènes, la presse, elle, s’interroge sérieusement sur sa présence. Ce qui est sûr, c’est que le joueur a toujours le Real Madrid dans un coin de sa tête. Un club où il pourrait retrouver son ami Jude Bellingham, qu’il a connu au BVB. Haaland ne cache pas le lien qui les uni. Récemment, il a confié : «j’ai vu les débuts incroyables de Jude (Bellingham) au Real Madrid et je suis très heureux pour lui.» Puis, il a lâché un «quel gars» après la victoire et le but de l’Anglais contre Getafe. Après le Clasico, il a écrit : «ce que fait ce type est irréel.»

Cela n’a pas échappé au Real Madrid. La bonne entente entre les deux stars pourrait être un plus et une bonne chose pour le vestiaire madrilène. De plus, Haaland se sent bien en Espagne, où il a d’ailleurs acheté une maison à Marbella où il passe pas mal de temps. Mais rien n’est encore fait. AS explique qu’il faut savoir ce que le joueur de 23 ans compte faire, lui qui s’est parfaitement adapté à Manchester City. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant (15 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres cette saison) va devoir trancher, lui qui semble avoir l’avantage sur Mbappé à Madrid.