La guerre serait déclarée entre Lionel Messi et la Fédération argentine de football (AFA). Alors que l’instance dirigée par Claudio « Chiqui » Tapia se retrouve au cœur de plusieurs enquêtes concernant sa gestion financière, le capitaine de l’Albiceleste aurait décidé de prendre ses distances avec ses dirigeants. Selon les révélations du journaliste Nicolás Wiñazki sur A24, l’octuple Ballon d’Or aurait rompu ses liens personnels et commerciaux avec Claudio Tapia et Pablo Toviggino, trésorier de l’AFA. Plus encore, le joueur de l’Inter Miami aurait chargé ses avocats de préparer une mise en demeure pour empêcher la Fédération d’utiliser son nom et son image à des fins commerciales. À l’origine de cette brouille, notamment, un conflit avec Michelob, l’un de ses sponsors personnels. L’AFA aurait autorisé une marque de bière argentine à utiliser l’image de Messi dans une campagne publicitaire, alors que ce dernier dispose d’un contrat d’exclusivité avec la marque américaine. Une situation qui aurait provoqué la colère de son sponsor, venu demander des explications à l’entourage du joueur, qui n’aurait même pas été informé de cette opération.

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Mais les tensions ne s’arrêteraient pas là. Toujours selon A24, Messi aurait également été particulièrement agacé par l’organisation de son match d’adieu à la sélection, en octobre dernier face au Bénin, au Monumental. Entre problèmes de sonorisation et une chorégraphie de drones représentant le gaucher argentin en train de frapper du pied droit, les festivités auraient été loin de répondre à ses attentes. À cela s’ajoute une plainte déposée par VID Music Group LLC contre l’AFA, Messi et Julián Marcos Kapelán pour un présumé non-respect d’un contrat portant sur deux rencontres amicales aux États-Unis, lors desquelles le champion du monde devait disputer au moins 30 minutes. Le tout dans un contexte particulièrement explosif pour la Fédération argentine, visée par des investigations sur ses flux financiers internationaux, notamment des transferts de plus de 1,2 million de dollars vers des sociétés liées à la location de yachts de luxe. Un autre détail interpelle : alors que Claudio Tapia a décidé de délocaliser les rencontres de l’Albiceleste du Monumental vers la Bombonera, Messi retrouvera le stade de River Plate le 19 janvier prochain, cette fois avec l’Inter Miami pour un match amical face au club argentin. Un symbole supplémentaire de cette fracture présumée, même si le clan Messi n’a, pour l’heure, pas confirmé publiquement cette rupture.