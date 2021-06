JT Foot Mercato : Lucas Hernandez veut recruter Kylian Mbappé au Bayern Munich !

La suite après cette publicité

C'est le début d'une nouvelle aventure. Pour l'équipe de France avec l'Euro 2020 qui va démarrer vendredi, mais aussi pour Foot Mercato, qui vous propose un nouveau format vidéo. Pour suivre la compétition au plus près et pour vous distiller les habituelles infos mercato, nous vous proposerons tous les jours un JT incarné par nos journalistes, publié sur la chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux, ainsi que directement sur votre site préféré bien entendu.

Au programme de ce premier JT Foot Mercato, on vous propose les dernières informations autour de l'équipe de France, qui joue ce mardi soir son dernier match de préparation, face à la Bulgarie. La compo, les pronos, des cadeaux et les dernières infos sur nos Bleus bien sûr, mais aussi les points chauds du mercato, avec aujourd'hui un focus sur le démarrage en trombe du PSG sur le marché des transferts, avec les arrivées annoncées de Wijnaldum et Donnarumma. On espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur YouTube et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.