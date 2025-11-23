Menu Rechercher
Commenter
Serie A

AC Milan : la parade sensationnelle de Mike Maignan face à Marcus Thuram

Par Josué Cassé
1 min.
Maignan @Maxppp

Ce dimanche soir, l’AC Milan affronte l’Inter Milan pour une affiche historique du championnat italien. Un choc qui a d’ailleurs débuté sur les chapeaux de roue puisque Marcus Thuram était tout proche d’ouvrir le score.

La suite après cette publicité
DAZN France
🧤🇫🇷 | La parade EXCEPTIONNELLE de Mike Maignan sur cette tête de Marcus Thuram !

📲 Le Derby de Milan à suivre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆
👉
#InterMilan
Voir sur X

A la réception d’un centre de Dimarco, venu de la gauche, l’attaquant de l’Inter passait devant Gabbia pour reprendre de la tête mais l’international français butait finalement sur son compatriote, Mike Maignan, auteur d’un arrêt exceptionnel à la base de son poteau (4e).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Mike Maignan
Marcus Thuram

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Mike Maignan Mike Maignan
Marcus Thuram Marcus Thuram
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier