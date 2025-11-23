Serie A
AC Milan : la parade sensationnelle de Mike Maignan face à Marcus Thuram
Ce dimanche soir, l’AC Milan affronte l’Inter Milan pour une affiche historique du championnat italien. Un choc qui a d’ailleurs débuté sur les chapeaux de roue puisque Marcus Thuram était tout proche d’ouvrir le score.
DAZN France @DAZN_FR – 20:56
🧤🇫🇷 | La parade EXCEPTIONNELLE de Mike Maignan sur cette tête de Marcus Thuram !Voir sur X
A la réception d’un centre de Dimarco, venu de la gauche, l’attaquant de l’Inter passait devant Gabbia pour reprendre de la tête mais l’international français butait finalement sur son compatriote, Mike Maignan, auteur d’un arrêt exceptionnel à la base de son poteau (4e).
