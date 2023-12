OM : Pierre-Emerick Aubameyang vide son sac face aux critiques

Et un, et deux, et trois buts au Vélodrome. Ce jeudi soir devant son public, Pierre-Emerick Aubameyang s’est offert un coup du chapeau dans une rencontre prolifique face à l’Ajax Amsterdam (4-3) pour le compte de la 5e journée de la Ligue Europa avec deux réalisations sur penalty, avant d’inscrire un superbe retourné acrobatique. Avec 5 buts inscrits en C3, l’attaquant gabonais est devenu le meilleur buteur de la compétition en compagnie du Brésilien de Brighton Joao Pedro. Une belle dynamique qui contraste avec sa méforme en Ligue 1, où il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise face au Havre lors de la victoire des siens à domicile (2-0). Avant la réception du Stade Rennais ce dimanche soir (21h) pour le compte de la 14e journée de L1, le natif de Laval est conscient de son maigre rendement en championnat.

«J’ai regardé tous mes matchs depuis le début, c’est un mixte, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Il y a des matchs où j’étais moins bien, j’en suis conscient. Je fais mon autocritique, je n’ai pas joué de toute l’année dernière, je me dit qu’il faut du temps pour retrouver cette sensation du terrain» a expliqué le numéro 10 marseillais face aux journalistes avant de poursuivre. «Comme j’ai dit tout à l’heure, j’ai eu quelques matches avec pas mal d’occasions. J’aurais pu faire la différence. Mais ça ne se joue à rien, il ne faut qu’un petit détail pour que tout change. Ca ne se joue à rien. La Ligue 1 reste un championnat très compétitif et difficile. Ca va venir, je ne me prends pas la tête. Ca reste un championnat compliqué. Il ne faut pas penser qu’on peut venir et faire ce qu’on veut.»

Malheureusement durant cette période compliquée, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas été épargné par les critiques des supporters olympiens, militant même parfois pour un séjour prolongé sur le banc afin de laisser Vitinha guider l’attaque marseillaise. Son triplé face à la formation néerlandaise lui aura donc permis de calmer les détracteurs et retrouver la confiance qu’il a pu démontrer dans ses anciens clubs, du Borussia Dortmund à Arsenal en passant par le FC Barcelone. «Dans une période comme ça il faut être fort. Je dois remercier les coéquipiers, j’ai reçu des petits mots qui m’ont touché. Ils ont raison, il faut aller de l’avant, ça donne de la force», raconte celui qui est sous contrat avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome jusqu’en 2026 après son arrivée libre en provenance de Chelsea l’été dernier.

Enfin, la Panthère aux 74 sélections (30 buts) a même été interrogée sur ses célébrations contre les Lanciers en Coupe d’Europe en milieu de semaine. «Ma célébration contre l’Ajax ? Qu’est-ce qui vous fait penser que c’est une défiance ? Je n’étais pas content. Je suis touché par tout ça mais ce n’était pas du tout une défiance. Je pense que les supporters aussi veulent que je marque des buts, que je sois le Pierre-Emerick Aubameyang que tout le monde attend.» Conscient de son rôle d’attaquant de classe mondiale au sein d’un secteur offensif phocéen à la traîne en championnat - l’OM, 12e avant ce week-end, n’a inscrit qu’un petit but sur les quatre dernières journées (à Strasbourg, 1-1) -, le Gabonais de 34 ans espérera mettre fin à sa disette face aux Rouge-et-Noir et marquer, au minimum, sa 43 réalisation dans l’élite du football tricolore…