OM : Igor Paixao dithyrambique sur Pierre-Emerick Aubameyang

Après des débuts délicats, Igor Paixao a trouvé ses marques avec l’OM. Recruté contre 30 millions d’euros cet été, l’ailier brésilien performe et compte 8 buts en 20 apparitions cette saison. Un rendement intéressant et qui s’explique par une complémentarité naissante avec ses compères d’attaque. L’ancien du Feyenoord a notamment noué une belle relation avec Pierre-Emerick Aubameyang.

Se cherchant souvent sur le terrain, les deux hommes sont également proches en dehors des terrains. Interrogé au sujet du buteur gabonais au micro de Téléfoot, Paixao a dit tout le bien qu’il pensait de son compère d’attaque : «on échange en espagnol. Il donne des conseils mais pas qu’à moi, aussi à tous les jeunes talentueux comme Robinio (Vaz, ndlr). Il faut l’écouter. L’expérience d’Auba nous apporte tous les jours, c’est un grand leader pour nous.»