Fair-play financier : Manchester City saura lundi

Manchester City va bientôt savoir. C'est lundi à 10h30 qui doit tomber le verdict du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le club anglais joue une partie de son avenir puisqu'il a été condamné par l'UEFA il y a quelques semaines pour non-respect du fair-play financier. Il a été suspendu de coupes d'Europe pendant deux ans et à une amende de 30 M€. Les Citizens ont été accusés d'avoir surévalué leurs contrats de sponsoring sur la période 2012-2016.

En conférence de presse, Pep Guardiola s'est dit confiant quant à l'issue du dossier. «L'intention chaque saison est de jouer la Ligue des Champions et de faire de notre mieux. Pour lundi, je suis tellement confiant parce que j'ai vu les arguments du club et la saison prochaine nous serons là mais nous devons attendre, et après le club fera sa déclaration.»