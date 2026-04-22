OGC Nice : la réaction du héros Elye Wahi

Sans victoire depuis 4 rencontres, l’OGC Nice abordait la demi-finale de Coupe de France contre Strasbourg sans garanties. Et pourtant, le Gym a surpris son hôte en l’emportant 2-0 grâce à un doublé d’Elye Wahi, sa recrue hivernale. « Ce genre de moment, on n’a pas l’habitude cette saison, ça fait du bien », a-t-il concédé au micro de beIn Sports.

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« C’est vrai que j’ai connu des moments difficiles mais aujourd’hui c’est le collectif. Aller au Stade de France, avec tout ce staff c’est magnifique », a-t-il ensuite reconnu, en réponse à une question sur son cas personnel.