BL : Evan N'Dicka et l'Eintracht Francfort crucifient l'Union Berlin

La 13e journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche avec notamment un match entre l'Union Berlin (6e) et l'Eintracht Francfort (13e). A domicile, les Adler débutaient bien et prenaient l'avantage grâce à un but précoce de Djibril Sow (1-0, 22e). Bien en place, la formation d'Oliver Glasner pensait enchaîner un troisième succès de rang facilement mais Max Kruse pointait son nez.

Avec un penalty transformé peu après l'heure de jeu, Max Kruse a égalisé (1-1, 62e). Les deux équipes auront tenté jusqu'au bout et finalement, Evan N'Dicka a crucifié l'Union Berlin (2-1, 90e +5). Avec cette victoire 2-1, l'Eintracht n'est que 12e mais recolle au wagon de tête (à quatre points du podium). L'Union Berlin reste sixième.

