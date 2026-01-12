Real Madrid : la réaction de Gonzalo Garcia après le départ de Xabi Alonso

C’est la bombe de ce lundi soir dans la planète foot. Au lendemain de la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone en finale de Supercoupe d’Espagne (3-2), Xabi Alonso et le club merengue ont officialisé la fin de leur collaboration. Depuis, plusieurs joueurs de l’effectif madrilène ont pris la parole pour remercier l’ancien coach du Bayer Leverkusen, comme Kylian Mbappé, Aurelien Tchouameni et Arda Güler.

Lancé par Alonso lors de la Coupe du Monde des Clubs l’été dernier, où il a terminé meilleur buteur, Gonzalo García a rendu hommage à son ex-entraîneur. « Monsieur, merci beaucoup pour tout : les cours, la confiance que vous m’avez accordée dès le premier jour et, surtout, l’opportunité que vous m’avez donnée. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir », a écrit l’avant-centre espagnol de 21 ans dans sa story Instagram.