L’Espagne vient de battre un record historique

Nouvelle journée internationale, et nouvelle victoire de l’Espagne, forcément. Cette fois, la Roja a battu la Croatie sans trop se compliquer la tâche, sur le score de 4-1, avec un grand Lamine Yamal. Une victoire qui permet à l’Espagne d’entrer dans l’histoire du football.

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C’est ainsi la première nation qui atteint la barre des 40 matchs consécutifs sans perdre, remportant l’Euro et le Mondial sur cette même période. La dernière défaite de l’Espagne remonte à un amical contre la Colombie en mars 2024 (1-0). A noter tout de même qu’il y a effectivement eu une finale de Ligue des Nations perdues, mais comme elle s’est décidée aux tirs au but, cette finale n’est pas comptabilisée comme une défaite officiellement.