Euro 2028 : Le Royaume-Uni et la République d'Irlande candidats

L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande ont annoncé ce lundi le dépôt d'une candidature conjointe pour l'organisation de l'Euro 2028. Les cinq pays abandonnent cependant leur projet d'organisation de la Coupe du Monde 2030. Les cinq fédérations sont parvenues a une trouver un accord pour soumettre cette candidature alors que la fin du dépôt des dossiers est prévue pour le 23 mars prochain.

« L’organisation d’un UEFA EURO offre un retour sur investissement similaire. Avec un coût de livraison bien inférieur et la possibilité que les améliorations soient réalisées plus tôt » explique la FA dans un communiqué pour justifié son choix de privilégié une Coupe d'Europe a un Mondial. La Football Association a ajouté ensuite « Nous pensons que le Royaume-Uni et la République d’Irlande peuvent offrir à l’UEFA et au football européen quelque chose de spécial en 2028. Une collaboration compacte et unique à cinq qui offrira une expérience formidable aux équipes et aux fans. » Le ou les pays hôtes de cet Euro 2028 seront connus en septembre 2023.

Following an extensive feasibility study, we can confirm we have agreed to focus on a bid to host UEFA EURO 2028 along with the @IrishFA, @ScottishFA, @FAWales and @FAIreland.



