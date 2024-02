Comment l’AS Monaco s’est remis la tête à l’endroit

Dimanche, on ne donnait pas cher de la peau d’Adi Hütter et de l’AS Monaco à l’heure d’affronter l’OGC Nice, 2e de Ligue 1, invaincu à domicile depuis 13 matches et qui n’avait encaissé que deux buts à l’Allianz Riviera depuis le début de saison. Il faut dire que l’ASM était en plein doute, après un match décevant à Louis II face au Havre (1-1) et un match apocalyptique à Rouen en Coupe de France (1-1, élimination aux t.a.b.). Selon de nombreux observateurs, une défaite aurait pu être signifier une mise en retrait d’Adi Hutter. Mais c’était sans compter sur les capacités de ce dernier à remobiliser ses troupes. Dans la préparation de la rencontre, le coach autrichien a insisté sur la combativité et les efforts collectifs, encourageant ses joueurs à « se retrousser les manches ». L’objectif étant probablement de piquer au vif une équipe sans âme à Rouen, dominée par l’équipe de National.

Un état d’esprit retrouvé et un groupe qui fait bloc derrière son coach

Dans une équipe placée en 4-3-3 suite à l’absence de dernière minute de Vanderson avec Thilo Kehrer à droite et Denis Zakaria au milieu de terrain, l’ASM a réalisé un match plein répondant coup pour coup à Nice au sens propre comme au sens figuré au cours d’un derby de la Côte d’Azur explosif, viril, mais correct malgré l’expulsion de Dante (le tibia de Minamino s’en souvient encore). Une victoire de prestige face au dauphin, donc, et une place sur le podium retrouvée juste derrière son adversaire du soir, placé à un point. Mais au-delà des considérations statistiques, c’est l’état d’esprit qui donne des motifs d’espoir. Comme face à Marseille au Vélodrome, dans un contexte défavorable (2-2 à 9 contre 11), le groupe est apparu soudé, uni avec le staff, à l’image du premier but de Zakaria où les joueurs se sont dirigés vers le banc. S’en sont suivi, à l’issue de la rencontre, de longues accolades sur le terrain entre les joueurs et Adi Hütter, qui fêtait ce soir-là ses 54 ans et son 601e match dans le costume d’entraîneur.

Autre fait encourageant côté monégasque en vue des prochaines échéances (notamment un déplacement à Lens et la réception de Paris), le retour progressif de certains cadres de l’équipe qui laisse augurer des jours meilleurs sur le Rocher. Revenu de la Coupe d’Asie des Nations, Takumi Minamino, passeur décisif pour Zakaria, a été impliqué sur 4 buts lors de ses 7 derniers matchs de Ligue 1 (2 buts, 2 assists). Autant dire que son retour dans l’entrejeu monégasque fait du bien. Wilfried Singo, fraîchement sacré à la CAN 2023 avec la Côte d’Ivoire (les joueurs et Adi Hutter n’ont d’ailleurs pas manqué de fêter son succès après la rencontre) va faire son retour dans les prochains jours et fera sans doute énormément de bien à une défense monégasque qui continue d’encaisser beaucoup de buts.

Zakaria et Minamino répondent présents, le retour de Singo attendu

De quoi permettre peut-être à Denis Zakaria, souvent baladé entre la défense et le milieu de terrain, de retrouver son poste naturel. Face à Nice, l’international suisse a montré tout ce qu’il pouvait apporter dans l’entrejeu, avec beaucoup d’impact et un apport offensif symbolisé par le premier doublé de sa carrière pro. Le groupe va bien et cette victoire fêtée avec les 400 supporters présents dans le parcage visiteur a fait du bien aux différentes parties, notamment aux supporters qui en avaient bien besoin après plusieurs semaines de turbulences. Le président Rybolovlev, déjà présent contre le Havre, à Rouen et à l’entraînement samedi à la Turbie, était bien là à l’Allianz Riviera, cette fois avec le sourire, et n’a pas manqué de descendre dans le vestiaire pour saluer les joueurs après le match.

Capable de souffler le chaud (qualification à Lens et résultats positifs à Marseille, à Nice) et le froid depuis la reprise (élimination face à Rouen en Coupe de France, cuisante défaite à Louis II face à Reims), l’AS Monaco aura l’occasion de démontrer dans les prochaines semaines que son équipe peut s’installer dans la durée sur le podium, son objectif de la saison, alors que la concurrence se densifie avec les retours en forme de Rennes, Lille et surtout Lens. Face à une équipe de Toulouse dans le doute et sûrement émoussée de son déplacement à Lisbonne jeudi, la bande à Adi Hütter va être attendue au tournant dimanche, sans son redoutable duo Ben Yedder-Golovin suspendu, dans un stade Louis II où l’ASM a bien du mal à forcer la décision face à des équipes jouant en bloc bas. Puis ensuite à Lens pour un match déterminant dans la lutte à la qualification pour la Ligue des Champions, et enfin, face au PSG dans un match toujours à part dans la saison de Ligue 1 pour l’AS Monaco…