Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OM : la terrible série en cours de Gerónimo Rulli

Par Valentin Feuillette
Gerónimo Rulli sous le maillot de l'OM @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

La série se poursuit pour Géronimo Rulli. Le gardien de l’OM a encaissé au moins un but lors de chacun de ses dix derniers matchs officiels, une dynamique défensive préoccupante pour les Phocéens.

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, face à l’OL, la série s’est prolongée dès la 3e minute avec l’ouverture du score de Corentin Tolisso. Un début de Classique compliqué pour l’OM, rapidement contraint de courir après le score avant la réduction du score d’Igor Paixao.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Gerónimo Rulli

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Gerónimo Rulli Gerónimo Rulli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier