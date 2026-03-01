OM : la terrible série en cours de Gerónimo Rulli

La série se poursuit pour Géronimo Rulli. Le gardien de l’OM a encaissé au moins un but lors de chacun de ses dix derniers matchs officiels, une dynamique défensive préoccupante pour les Phocéens.

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, face à l’OL, la série s’est prolongée dès la 3e minute avec l’ouverture du score de Corentin Tolisso. Un début de Classique compliqué pour l’OM, rapidement contraint de courir après le score avant la réduction du score d’Igor Paixao.