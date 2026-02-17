Noa Lang se paye la Juventus

Ce mardi soir, la Juventus a déçu son monde. Le club italien qui défiait Galatasaray en barrage aller de la Ligue des Champions a totalement craqué en Turquie. Les Turinois se sont inclinés 5-2 avec notamment un doublé de Noa Lang. Arrivé cet hiver du Napoli, l’ailier néerlandais a été précieux pour son équipe. Néanmoins après la rencontre, il a confié qu’il aurait pu faire encore mieux.

«Ce n’était pas ma meilleure performance, je n’ai pas tout donné sur le terrain aujourd’hui. J’aurais pu faire encore mieux. J’ai marqué deux buts et je pense que nous avons fait un bon match en équipe. J’ai déjà joué contre la Juventus. C’est une équipe redoutable. Ils défendent bien. Ce soir, nous avons montré notre qualité et fait un bon match», a-t-il confié.