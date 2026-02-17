Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

Noa Lang se paye la Juventus

Par Aurélien Macedo
1 min.
Noa Lang (Galatasaray) @Maxppp
Galatasaray 5-2 Juventus

Ce mardi soir, la Juventus a déçu son monde. Le club italien qui défiait Galatasaray en barrage aller de la Ligue des Champions a totalement craqué en Turquie. Les Turinois se sont inclinés 5-2 avec notamment un doublé de Noa Lang. Arrivé cet hiver du Napoli, l’ailier néerlandais a été précieux pour son équipe. Néanmoins après la rencontre, il a confié qu’il aurait pu faire encore mieux.

La suite après cette publicité

«Ce n’était pas ma meilleure performance, je n’ai pas tout donné sur le terrain aujourd’hui. J’aurais pu faire encore mieux. J’ai marqué deux buts et je pense que nous avons fait un bon match en équipe. J’ai déjà joué contre la Juventus. C’est une équipe redoutable. Ils défendent bien. Ce soir, nous avons montré notre qualité et fait un bon match», a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Galatasaray
Noa Lang

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Noa Lang Noa Lang
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier