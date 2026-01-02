Mauvaise nouvelle pour Manchester United et Amorim

Amorim doit encore composer avec une situation délicate du côté de Manchester United, privé de plusieurs de ses cadres engagés à la CAN. Bryan Mbeumo, Amad Diallo et Noussair Mazraoui poursuivent leur aventure avec leurs sélections respectives, ce qui retarde donc leur retour en Angleterre. Un contretemps de plus pour le technicien portugais, déjà confronté à une cascade de blessures (Fernandes, Maguire, De Ligt, Mount) en pleine période charnière du calendrier. Si United a su bricoler avec succès face à Newcastle (1-0), le nul concédé contre Wolverhampton (1-1) a mis en lumière un manque criant de créativité offensive, accentué par l’absence de Mbeumo et Amad.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, Amorim peut toutefois se rassurer partiellement sur la gestion de ses joueurs africains. Avec le Cameroun, Bryan Mbeumo a été remplacé dès la pause lors de la victoire face au Mozambique, uniquement par précaution et non sur blessure. Amad Diallo, de son côté, n’a disputé qu’un peu plus d’un quart d’heure lors du succès renversant de la Côte d’Ivoire contre le Gabon. Des signaux encourageants pour Manchester United, même si la qualification du Cameroun, du Maroc et de la Côte d’Ivoire signifie que le club devra encore patienter avant de récupérer ses joueurs. Amorim sait qu’il devra continuer à s’appuyer sur un effectif réduit et sur les jeunes du centre de formation, en espérant revoir ses cadres revenir rapidement… et surtout en bonne santé.