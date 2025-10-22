Menu Rechercher
Commenter 10
Officiel

Vincent Aboubakar rebondit dans un pays inattendu

Par Jordan Pardon
1 min.
Vincent Aboubakar, avec le maillot du Cameroun. @Maxppp

Libre depuis son départ d’Hatayspor (Turquie) cet été, Vincent Aboubakar rebondit en Azerbaïdjan. L’attaquant camerounais de 33 ans a rejoint le club du Neftçi PFK, club de première division. Il y a signé un contrat d’un an, plus un an en option.

La suite après cette publicité
Neftçi PFK
The Giant Has Arrived — Aboubakar. ⚡️⚫️⚪️
Voir sur X

International camerounais à 124 reprises (48 buts) et vainqueur de la CAN en 2017, l’ex-attaquant de Lorient est également le deuxième meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, derrière Samuel Eto’o (56 buts). Il était auparavant passé par Valenciennes, Porto, Besiktas, ou encore Al-Nassr.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Cameroun
Vincent Aboubakar

En savoir plus sur

Cameroun Flag Cameroun
Vincent Aboubakar Vincent Aboubakar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier