Vincent Aboubakar rebondit dans un pays inattendu

Libre depuis son départ d’Hatayspor (Turquie) cet été, Vincent Aboubakar rebondit en Azerbaïdjan. L’attaquant camerounais de 33 ans a rejoint le club du Neftçi PFK, club de première division. Il y a signé un contrat d’un an, plus un an en option.

International camerounais à 124 reprises (48 buts) et vainqueur de la CAN en 2017, l’ex-attaquant de Lorient est également le deuxième meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, derrière Samuel Eto’o (56 buts). Il était auparavant passé par Valenciennes, Porto, Besiktas, ou encore Al-Nassr.