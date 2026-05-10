PSG : Désiré Doué savoure la dernière au Parc des Princes

Après la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face à Brest, Désiré Doué savourait ce succès précieux au micro de Ligue 1+. Buteur décisif dans une soirée importante pour Paris, l’attaquant parisien a souligné le sérieux affiché par son équipe du début à la fin, tout en remerciant les supporters parisiens pour leur soutien tout au long de la saison.

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«C’est top. On est resté sérieux du début à la fin. C’est très important de gagner à la maison. C’est magnifique de aire mon 100e match au Paris Saint Germain. Merci aux supporters qui nous ont poussé toute la saison, aussi à l’extérieur; C’était important de bien finir», a-t-il déclaré. Place au match en retard mercredi soir à Lens.