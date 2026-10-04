Andy Carroll révèle qui l’a agressé sexuellement

Ancien joueur de Newcastle, Liverpool et des Girondins de Bordeaux, Andy Carroll (37 ans) termine tranquillement sa carrière. Il évolue désormais du côté de Dagenham & Redbridge qui évolue en sixième division anglaise. Le buteur anglais a sorti son livre « Owning It » où il a admis avoir été victime d’une agression sexuelle. Et désormais le nom de son agresseur a été rendu public comme le rapporte The Sun. Il s’agit de Kevin Adams, professeur de danse dans l’émission Fame Academy de la BBC.

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« Maintenant que Kevin Adams est nommé dans des documents judiciaires comme étant mon agresseur, je peux le confirmer. J’espère pouvoir enfin tourner la page. Je demande simplement aux gens de ne pas partager constamment des photos de mon agresseur à mes côtés. Je ne veux plus voir son visage ni qu’on me rappelle son histoire chaque fois qu’on en parle. Je suis prêt à aller de l’avant. Cela a eu un impact dévastateur sur ma vie et celle de mes proches», a déclaré le joueur. Kevin Adams (59 ans) a été condamné à 20 mois de prison suite à cette agression.