Mercato : le PSG fait toujours le forcing pour Ayyoub Bouaddi

C’est un joueur qu’on ne présente déjà plus. Du haut de ses 18 ans, le jeune Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’une des sensations du championnat de Ligue 1. Impressionnant de précocité et déjà doté d’une palette technique assez large, le milieu de terrain fait les beaux jours du LOSC depuis plus d’un an maintenant. Pour combien de temps encore ? Il y a quelques semaines, les Dogues ont réussi à le prolonger jusqu’en 2029. Une belle garantie sportive pour les supporters lillois, même si parfois certaines prolongations permettent surtout d’en tirer plus en cas de vente.

Pour le cas d’Ayyoub Bouaddi, cela pourrait bien être le cas. La direction du LOSC n’est pas dupe et sait que son joueur sera très convoité cet été et qu’il sera très difficile de le retenir en cas de belle offre. Et du beau monde sur le joueur, il y en a. Il y a quelques semaines, nous vous révélions que de grosses écuries comme Manchester United, le Real Madrid et l’Inter Milan étaient sur le coup, tout comme le PSG. Du côté de Doha, le profil du joueur est très apprécié. Et en Angleterre, c’est Arsenal qui a déjà avancé ses pions.

Le PSG veut attaquer l’été prochain

Et si, pour le moment, aucun club n’est vraiment passé à l’attaque avec une offre, Bouaddi reste l’une des priorités du mercato pour ces clubs. Surtout pour le PSG et Arsenal. Selon nos informations, du côté du joueur, un départ semble inévitable en fin de saison. L’idée est de profiter de l’été pour passer un nouveau palier dans sa très jeune carrière. Et au niveau des prétendants, le PSG reste déterminé à se l’offrir. Si le club était à l’affût cet hiver, au sein du club de la capitale, on souhaitait surtout en faire la priorité pour cet été. Et les dirigeants n’ont pas zappé cet objectif puisqu’ils comptent bien le recruter pour venir renforcer le milieu de Luis Enrique.

La concurrence sera rude sur ce dossier, avec notamment les Gunners, qui semblent être le club le plus sérieux pour venir titiller le PSG. Du côté du LOSC, on attend évidemment une belle somme pour céder son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2029 désormais. Le joueur aura donc le choix cet été et devra prendre une grande décision pour la suite de sa carrière. D’ailleurs, il aura prochainement une autre grande décision à prendre puisqu’il peut représenter la France ou le Maroc en sélection. Et les deux nations négocient ardemment depuis plusieurs mois pour se l’offrir. Suspense jusqu’au bout, décidément…