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Premier League

Man City : Erling Haaland est émerveillé par Rayan Cherki

Par Kevin Massampu
1 min.
Rayan Cherki, passeur et buteur avec Manchester City @Maxppp
Man City 2-1 Arsenal

Manchester City a pris le meilleur sur Arsenal (2-1), ce dimanche, dans le choc de la 33e journée de Premier League. Une rencontre marquée par un nouveau récital de Rayan Cherki, auteur de son 4e but en championnat cette saison, avec un slalom dans la surface des Londoniens avant d’ajuster David Raya. Après la rencontre, Erling Haaland - également buteur - a été interrogé sur son coéquipier français, indiquant notamment à quel point il était fan de lui.

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« On a vu lorsqu’il est arrivé. Il n’a pas joué tous les matchs cette saison, mais je l’adore. On a fait une très bonne affaire avec l’OL. Je suis très heureux de jouer avec lui. Il a quelque chose de très spécial et compliqué à comprendre (rires) », a-t-il indiqué au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
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