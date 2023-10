CAN : petit problème d’organisation pour le Maroc en 2025

Initialement attribuée à la Guinée, la CAN 2025 se jouera finalement au Maroc. En effet, la Guinée, absolument pas prête à accueillir la compétition, avait décidé de se retirer. Lors du comité exécutif de la CAF au Caire, organisé mercredi dernier, l’annonce a été officiellement faite. Le Maroc organisera l’édition de 2025, tandis que la CAF a également annoncé, comme prévu, que le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda sera chargé de l’édition 2027. Le dossier a été préféré à celui du Sénégal. La CAF a justifié ce choix par la volonté de développer également ces régions du football pour poursuivre l’ascension du foot africain.

Néanmoins, pour la CAN 2025, les dates officielles restent à déterminer car la FIFA organise à la même période la Coupe du Monde des Clubs. Ahmed Yahya, vice-président de la CAF, a tenu à éclaircir cette situation sur Canal+Afrique : «A la CAF, on est conscient qu’au même moment il y a la Coupe du Monde des clubs en juin 2025. La CAF négocie déjà avec la FIFA pour trouver les meilleures solutions possibles. Ce qui est évident, ce que l’on cherche tous, c’est d’avoir un meilleur tournoi possible. L’été, on a la possibilité d’avoir plus de joueurs libres, plus qu’en janvier. (…) Concernant les fortes chaleurs l’été, au Maroc on a la possibilité de jouer le soir ou en fin d’après-midi, donc tout est possible pour une organisation au mois de juin.»