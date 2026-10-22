Ligue Europa : Jeffrey de Lange en remet une couche sur l’OM

L’OM s’est encore incliné en Ligue Europa. Cette fois, c’est Sturm Graz qui l’a battu (1-0) au terme d’un match trop peu consistant. Les Marseillais sont surtout passés à côté des 45 premières minutes, illustrées par cette erreur du jeune Kamissoko, qui a abouti en fin d’action au seul but de la rencontre. Après les déclarations de Bruno Genesio en conférence de presse, Jeffrey de Lange a donné raison à son coach. Les joueurs n’en ont pas fait assez.

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«C’est difficile. La première mi-temps n’était pas bonne. On a vraiment mal démarré. C’est décevant pour moi et l’équipe, car ça a conditionné tout le reste, peste le gardien, à nouveau titulaire ce soir. Je suis d’accord avec le coach. On n’avait pas la bonne attitude, notamment en première mi-temps. En coupe d’Europe, il faut un supplément d’âme, donner plus. Mais on ne l’a pas fait.»