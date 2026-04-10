Monaco : Paul Pogba retrouve enfin les terrains face au Paris FC !

Petit évènement ce vendredi soir du côté du stade Jean Bouin du Paris FC. Alors que le club francilien est en train de corriger l’AS Monaco (4-1) pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, l’international français Paul Pogba a enfin refoulé les terrains avec le club monégasque.

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Absent depuis ses 20 minutes de jeu face à Brest le 5 décembre dernier, l’ancien milieu de Manchester United fait donc enfin son grand retour sur les pelouses de Ligue 1. Il a été acclamé par les supporters présents au stade. Malheureusement pour lui, deux minutes seulement après son entrée, l’AS Monaco a concédé un quatrième but parisien. Pas idéal donc…