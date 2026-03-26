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Bayern Munich : Jonas Urbig se blesse avec l’Allemagne

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jonas Urbig avec le Bayern Munich @Maxppp

Les problèmes de gardiens de but sont loin d’être terminés pour le Bayern Munich. Déjà confronté aux blessures de Manuel Neuer (numéro 1), Svein Ulrich (numéro 3) et Leon Klanac (numéro 4), le champion d’Allemagne avait failli évoluer avec le jeune Leonard Prescott (16 ans) pour affronter l’Atalanta Bergame lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions. Longtemps incertain, Jonas Urbig (numéro 2) avait finalement pu tenir sa place mais voilà que ce dernier s’est blessé avec la Mannschaft. Il est rentré à Munich.

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«Jonas Urbig souffre d’une lésion capsulaire au genou droit contractée lors du rassemblement de l’équipe nationale allemande. La Fédération allemande de football (DFB) l’a annoncé jeudi après-midi. Le gardien de but du Bayern Munich, âgé de 22 ans, manquera donc les matchs internationaux contre la Suisse et le Ghana et quittera la sélection nationale prématurément», écrit le Bayern dans son communiqué. On ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité mais les Bavarois pourraient à nouveau être confrontés à une pénurie au poste.

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