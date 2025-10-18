Menu Rechercher
HAC : Yassine Kechta climatise l’OM

Par Josué Cassé
1 min.
Yassine Kechta en action avec le HAC. @Maxppp
Marseille 4-1 Le Havre

Dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille Le Havre avec la possibilité de prendre la tête du championnat en cas de victoire. Oui mais voilà, la rencontre a mal débuté pour les hommes de Roberto De Zerbi, surpris par des Havrais sans complexe.

Trouvé sur le côté gauche, Yassine Kechta profitait du retour trop léger de Mason Greenwood avant de se jouer de Matt O’Riley et de tromper Jeffrey De Lange d’une magnifique frappe dans le petit filet opposé.

