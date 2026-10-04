Liverpool : Giovanni Leoni se rapproche enfin d’un retour

Plus d’un an après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Giovanni Leoni entre dans la dernière ligne droite de sa convalescence. Selon The Athletic, le défenseur central de Liverpool devrait reprendre l’entraînement collectif durant la semaine du 12 octobre. Les Reds ne souhaitent toutefois prendre aucun risque avec l’Italien de 19 ans et envisagent de lui faire disputer dans un premier temps des rencontres avec les U21 afin qu’il retrouve progressivement du rythme et des sensations avant un retour avec l’équipe première.

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Recruté à Parme durant l’été 2025 pour environ 30 millions d’euros, Leoni avait vu ses débuts prometteurs avec Liverpool brutalement interrompus. Pour sa première apparition, en Carabao Cup contre Southampton, le défenseur s’était gravement blessé au genou gauche après seulement 78 minutes de jeu. Depuis, il a effectué l’intégralité de sa rééducation au centre d’entraînement des Reds, où son investissement aurait particulièrement impressionné le staff. Liverpool entend désormais accompagner avec prudence le retour d’un joueur recruté comme l’un des grands talents défensifs de son projet à long terme.