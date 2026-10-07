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Ligue 1

OM : Joseph Yegba Maya est décédé

Par Valentin Feuillette
1 min.
logo maillot OM extérieur 2026-27 @Maxppp

Figure historique de l’Olympique de Marseille, Joseph Yegba Maya est décédé dimanche 4 octobre à l’âge de 82 ans. Septième meilleur buteur de l’histoire du club, l’ancien attaquant camerounais avait rejoint l’OM en 1962 alors que le club évoluait en deuxième division. En huit saisons sous le maillot phocéen, il avait inscrit 113 buts en 236 rencontres.

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Parmi ses autres faits marquants, Yegba Maya avait également marqué l’histoire européenne de l’OM en inscrivant le premier but du club dans une compétition officielle, lors de la Coupe Karl Rappan. En 1969, il avait encore joué un rôle majeur en finale de la Coupe de France face à Bordeaux, en inscrivant l’un des deux buts marseillais dans une victoire (2-0). L’Olympique de Marseille a adressé ses « plus sincères condoléances » à sa famille et à ses proches.

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