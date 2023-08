Indice UEFA : ça sent encore mauvais pour la France

La suite après cette publicité

L’écurie phocéenne ne participera pas à la phase de poules de la Ligue des Champions suite à son élimination face au Panathinaïkos, à l’occasion du troisième tour de qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un gros coup dur pour l’Olympique de Marseille, forcément. Mais aussi pour le football français, qui enchaîne les déconvenues sur la scène européenne.

Pour la troisième saison de suite, la Ligue 1 n’aura donc que deux représentants en Ligue des Champions, là où l’Angleterre en aura quatre, alors que l’Espagne en aura même cinq grâce à la victoire de Séville en Europa League. Pour l’exercice 2024/2025, la France aura au moins 3 représentants quoi qu’il arrive grâce à la réforme de la compétition, mais pour combien de temps ?

Les Néerlandais prennent de l’avance

L’OM ne prend pas de points sur de potentiels barrages, ni sur les points liés à une participation aux groupes de l’Europa League ni de la Ligue des Champions. La France et l’OM passent ainsi à côté des bonus distribués aux équipes participant directement aux poules. Il pourra certes faire le plein en Europa League en cas de bon parcours - le barème est sensiblement le même qu’en LdC - mais c’est déjà un joli petit nombre de points perdus. Pour rappel, c’est deux points pour une victoire et un point par nul en poules, puis, quatre points en cas de passage en huitièmes et un point de bonus à chaque match éliminatoire disputé.

Surtout, la France est passée cet été sixième au classement UEFA, derrière les Pays-Bas, qui ont quatre places pour la prochaine Ligue des Champions. Les Néerlandais ont un peu creusé l’écart en ce tout début de saison, avec les bons résultats du PSV en phases éliminatoires notamment, et ont désormais 1.653 point d’avance sur les Français. On rappelle aussi que pour le calcul des points de chaque pays, le total des points est divisé par le nombre de clubs engagés. Les Pays-Bas en ont cinq, et la France en a six. Il faut donc que les clubs français soient particulièrement performants pour passer devant, puisque les victoires néerlandaises rapporteront plus de points que les françaises. Les Portugais ne sont pas bien loin, et auront notamment Braga en barrages de Ligue des Champions, et potentiellement en phase de poules. Même s’il faut signaler que les Lusitaniens ont comme les Français cinq clubs en Europe pour le moment puisque Guimaraes a déjà pris la porte en C4. La situation n’est pas catastrophique, mais ça commence mal…

Le classement UEFA au 16/08/2023 entre 2019 et 2024