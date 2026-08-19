Le message d’adieu de Paul Pogba à l’AS Monaco

Paul Pogba et l’AS Monaco, c’est terminé. Le club a annoncé ce matin la rupture du contrat du milieu de terrain, qui se terminait initialement en 2027. Le champion du monde n’aura porté le maillot monégasque qu’à six reprises la saison passée en raison de blessures à répétition. La semaine dernière, il s’est à nouveau blessé, cette fois à la cuisse gauche, mettant fin aux derniers espoirs d’un retour. Désormais libéré, Pogba a fait ses adieux au club sur ses réseaux sociaux

La suite après cette publicité

«Merci, Monaco, au Président, au personnel, à mes coéquipiers et à vous, les fans, merci pour votre confiance et votre soutien du premier au dernier jour, entame-t-il. Ce n’était pas le parcours que j’avais imaginé, mais c’est là que j’ai retrouvé le chemin du terrain, et pour cela, je serai toujours reconnaissant. Monaco occupera toujours une place spéciale. Daghe Munegu !» Le Français de 33 ans tient déjà des pistes pour la suite du côté de la MLS et de l’Arabie saoudite.