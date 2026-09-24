UEFA Nations League
Allemagne : Kai Havertz sort sur blessure
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@Maxppp
Coup dur pour l’Allemagne et Arsenal. Ce jeudi soir, les hommes de Jurgen Klopp défiaient les Pays-Bas lors de la première journée de la Ligue des Nations. Un choc au sommet qui a finalement rapidement viré au cauchemar pour Kai Havertz.
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🇳🇱-🇩🇪— L'Équipe (@lequipe) September 24, 2026
Kai Havertz contraint de sortir, touché à la cuisse
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Touché après un contact dans l’entrejeu, le buteur des Gunners a dû céder sa place avant même la fin de la première demi-heure. Remplacé par le prometteur Younes Ebnoutalib, l’attaquant de 27 ans va désormais devoir patienter avant de connaître la gravité de sa blessure.
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