Allemagne : Kai Havertz sort sur blessure

Coup dur pour l’Allemagne et Arsenal. Ce jeudi soir, les hommes de Jurgen Klopp défiaient les Pays-Bas lors de la première journée de la Ligue des Nations. Un choc au sommet qui a finalement rapidement viré au cauchemar pour Kai Havertz.

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Kai Havertz contraint de sortir, touché à la cuisse



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Touché après un contact dans l’entrejeu, le buteur des Gunners a dû céder sa place avant même la fin de la première demi-heure. Remplacé par le prometteur Younes Ebnoutalib, l’attaquant de 27 ans va désormais devoir patienter avant de connaître la gravité de sa blessure.