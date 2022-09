Le transfert de Bamba Dieng à Nice n'est pas encore fini !

La suite après cette publicité

Bamba Dieng en voit décidément de toutes les couleurs depuis 24h. L'attaquant a failli filer à Lorient, puis il a pris la direction de Leeds, qui a même affrété un avion privé pour lui en partance de Nice. Mais avant de prendre la direction de l'Angleterre, le Sénégalais a eu vent par son agent d'une offre du Gym et les négociations ont fini par aboutir au sein même de l'aéroport de la citée niçoise. Mais tout cela, c'était avant d'échouer à la visite médicale.

Autant vous dire que le joueur a vécu pas mal d'émotions depuis hier et ce n'est sans doute pas terminé. Bamba Dieng est de retour à Marseille mais il se sait un peu condamné là-bas. Le club ne veut plus de lui et voit surtout le joli chèque qu'il pourrait rapporter en cas de vente. L'OGC Nice a tout de même proposé une offre de 12 M€ plus un pourcentage à la revente. Qu'on se le dise, malgré cet échec il n'est pas certain de voir l'attaquant dans les rangs marseillais cette saison.

De nouveaux examens médicaux prévus aujourd'hui

Déjà parce que le mercato n'est pas terminé partout, mais en plus parce que les clubs français peuvent encore recruter en justifiant le fameux joker médical. Et c'est bien ce qu'ont envie de tenter les Aiglons. D'après The Athletic, le transfert de Bamba Dieng est toujours d'actualité. De nouveaux examens médicaux sont même prévus dès aujourd'hui, histoire de retester ce genou récalcitrant qui a fait capoter toute l'affaire hier. «La saga Dieng continue !» affirme le média.

L'affaire pourrait même aller assez vite car si jamais l'avant-centre obtient le feu vert, il n'y aura plus qu'à signer ou presque. Les clubs sont d'ores et déjà d'accord, tout comme le joueur avec Nice. Cela arrangerait même tout le monde puisque Lucien Favre a besoin d'hommes frais après un début de saison compliqué, Dieng d'un nouveau challenge pour se relancer, et l'OM de financements pour redresser ses comptes. Et le plus vite sera le mieux.