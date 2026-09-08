PSG : deux grands absents de la liste du Ballon d’Or 2026

C’est probablement l’une des grandes surprises de cette liste du Ballon d’Or 2026. Alors que le PSG place un nombre record de joueurs parmi les nommés, deux de ses jeunes stars manquent pourtant à l’appel. Bradley Barcola et Désiré Doué ne figurent pas parmi les prétendants au trophée individuel, malgré une saison particulièrement consistante avec le club de la capitale. Pour Doué, le bilan est même assez fou avec 28 titularisations, 13 buts et 8 passes décisives avec Paris, soit 21 contributions décisives. L’ailier français a également ajouté 3 buts et 2 passes décisives avec les Bleus. Des chiffres qui prennent encore davantage de poids lorsqu’on rappelle qu’il a souvent dû composer avec une concurrence XXL dans le secteur offensif parisien. Les données disponibles confirment notamment son importance en Ligue des champions, avec 2 buts et 4 passes décisives en 16 apparitions sur la campagne européenne.

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Le plus étonnant reste peut-être ce que les chiffres racontent au-delà des buts et des passes. Doué est le joueur qui parcourt le plus de kilomètres par match au PSG en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, preuve de son investissement énorme dans le pressing, les replis et les courses offensives. L’absence de Barcola (13 buts) interpelle aussi, surtout dans une équipe qui vient de conserver sa couronne européenne. Dans une équipe qui a remporté une nouvelle fois la C1, voir deux joueurs aussi importants rester totalement en dehors de la liste a donc de quoi laisser perplexe. D’autant que le PSG compte, selon les dernières informations, pas moins de dix joueurs nommés, un record historique pour un seul club.