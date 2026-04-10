Tottenham, Roberto De Zerbi : «je ne pense pas être meilleur que Thomas Frank ou Igor Tudor»

Dimanche, Roberto De Zerbi va diriger son tout premier match à la tête des Spurs contre Sunderland. Dix-septième du classement, avec un petit point d’avance sur le premier relégable, Tottenham n’a plus le droit à l’erreur. Fraichement arrivé, l’Italien a du pain sur la planche, mais il assure avoir les joueurs pour sauver l’équipe londonienne.

La suite après cette publicité

« Tout d’abord, je suis fier et heureux d’être ici. La direction m’a accordé une grande confiance, mais je dois maintenant me mettre au travail et nous devons engranger des points. Je suis sûr du niveau des joueurs, car par le passé, j’ai failli en recruter beaucoup pour mes anciennes équipes. Ils travaillent très bien. Je ne pense pas être meilleur que Thomas Frank ou Igor Tudor ; je les considère comme de très bons entraîneurs, mais j’essaie d’apporter mon style, ma personnalité et ma passion pour aider les joueurs à montrer leurs qualités. Et ensuite, pour atteindre notre objectif. Le plus important, c’est l’objectif. J’ai compris que c’étaient des gars bien. Ils doivent être heureux, car tous les joueurs sont des gars bien, ils traversent une période difficile. En semaine, c’est plus facile, mais je pense que l’ambiance sur le terrain est en train de changer. J’ai observé la situation au début de la semaine dernière et maintenant, je suis plus optimiste, c’est certain », a-t-il confié en conférence de presse.