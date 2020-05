Chelsea : Olivier Giroud ravi de sa prolongation

C'était attendu mais c'est désormais officiel. Olivier Giroud a prolongé son contrat d'une saison avec Chelsea, et l'attaquant français est désormais lié aux Blues jusqu'en juin 2021. Une bonne nouvelle pour le champion du Monde 2018 et les fans du club londonien, mais une mauvaise pour l'Inter qui s'intéressait à lui. Et dans le communiqué publié par son club, le Français s'est réjoui de cette prolongation.

«Je suis ravi de poursuivre mon voyage et mon aventure à Chelsea. J'ai hâte de retourner joueur et de profiter du football avec mes coéquipiers. J'ai hâte de porter à nouveau le maillot de Chelsea, en particulier devant nos fans dans un Stamford Bride plein, quand cela sera possible en toute sécurité», a déclaré l'ancien avant-centre de Montpellier, auteur de treize apparitions toutes compétitions confondues cette saison.