Serie A : l'AC Milan déroule face au Spezia Calcio et poursuit son sans-faute

Pour cette 3e journée de Serie A, l’AC Milan recevait sur sa pelouse la formation de Spezia, promue dans l’élite italienne cette saison. S’il ne se passait absolument rien de transcendent au cours du premier acte, la deuxième mi-temps voyait les Milanais prendre l’avantage au score à l’heure de jeu. Sur un coup-franc bien enroulé par Calhanoglu, l’ancien lillois Rafael Leao se démarquait parfaitement pour venir tromper le portier adverse d’un plat du pied (57e). Un but qui libérait les locaux qui doublaient la mise à vingt minutes du terme grâce à la superbe inspiration de Théo Hernandez.

Le défenseur français envoyait une merveille de frappe aux abords de la surface et assurait la victoire aux siens (76e). Rafael Leao voulait quant à lui inscrire un doublé et le faisait à dix minutes du terme sur un bon service de Franck Kessie (78e). Une victoire qui permettait aux locaux de poursuivre leur série de trois victoires en autant de rencontres et de grimper à la seconde place au classement.