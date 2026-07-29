Bayer : décision d’ici 48h pour Facundo Medina

Facundo Medina est dans le viseur du Bayer Leverkusen. Nous vous le révélions mardi, le club allemand a intensifié les négociations avec l’OM pour le défenseur, sous contrat jusqu’en 2030. L’ancien Lensois a été définitivement recruté par les Phocéens cet été pour 18 M€, après son prêt avec option d’achat de la saison passée. Avec le départ d’Alex Grimaldo, le B04 a besoin d’un latéral gauche.

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Nous vous disions aussi que le vice-champion du monde n’était pas la seule piste activée par la direction allemande. D’après Bild, cette dernière suit également Miguel Gutiérrez de Naples. Naturellement plus offensif que le Marseillais et plus doué techniquement, l’Espagnol n’a pas vraiment le même profil. Il coûterait entre 20 et 25 M€. Selon le média, le Bayer va prendre sa décision d’ici 48 heures entre les deux joueurs pour ensuite finaliser les discussions.